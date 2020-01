Christian Eriksen został oficjalnie nowym piłkarzem Interu Mediolan - po tym, jak Duńczyk zdecydował się nie przedłużyć wygasającego wraz z końcem sezonu kontraktu, Anglicy postanowili go sprzedać za ok. 18 mln euro. Jednak w tym samym momencie Tottenham i Betis poinformowały, że Giovani Lo Celso zostanie wykupiony przez "Koguty" wraz z końcem sezonu - według angielskich mediów ta kwota wyniesie 60 mln euro, co będzie wyrównaniem rekordu transferowego finalisty Ligi Mistrzów (tyle samo miał kosztować Tanguy Ndombele z Olympique Lyon).

Lo Celso grał w Betisie tylko przez rok, dokąd przyszedł z PSG. Po świetnym poprzednim seoznie - 16 goli i sześć asyst w 45 meczach - został wypożyczony przez Tottenham. 23-letni Argentyńczyk rozegrał jak do tej pory 20 spotkań w nowym klubie (900 minut), w których strzelił dwa gole. Początek miał przeciętny - w dużej mierze ze względu na kontuzję biodra - ale ekipa Jose Mourinho wiąże z nim wielkie nadzieje (zwłaszcza po lepszych ostatnich występach) i dlatego przeznaczy na niego 60 mln euro. Argentyńczyk podpisze kontrakt do 2025 roku.

Trudna sytuacja Krzysztofa Piątka w AC Milan:

Niewykluczone, że przed zamknięciem okna transferowego (w piątek) Tottenham przeprowadzi jeszcze dwa transfery. Blisko finalizacji jest przejście Stevena Bergwijna z PSV (za ok. 30 mln euro), a w dodatku Anglicy wciąż rozmawiają z Milanem w sprawie pozyskania Krzysztofa Piątka.