- Mieć talent to jedna rzecz, ale pewność siebie, jaką ma w wieku 18 lat, to coś innego. Przypomina mi Ronaldo, który w swoim pierwszym sezonie w Europie strzelił 30 goli i wszyscy zastanawiali się, "co to za brazylijski dzieciak?". Chciał piłkę, nie bał się niezależnie od tego, przeciwko komu grał i teraz widzę coś podobnego w Martinellim. Po prostu chce piłkę i strzelać gole. Ronaldo potem stał się najlepszym piłkarzem na świecie i taki cel powinien mieć Martinelli - uważa Ronaldinho.

Gabriel Martinelli trafił do Arsenalu latem 2019 roku z brazylijskiego Ituano za około 7 milionów euro. Jak do tej pory rozegrał 21 spotkań w pierwszej drużynie (przeciętnie na boisku przebywał przez 53 minuty), w których strzelił 10 goli i zaliczył trzy asysty. W Premier League jak na razie zdobył trzy bramki, z czego dwie w dwóch ostatnich spotkaniach, w których grał już po 90 minut. Tak zdobył bramkę w starciu z Chelsea:

