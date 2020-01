Juergen Klopp wściekły na decyzję władz związku. Zapowiedział grę juniorami

- Wiem, że to niepopularna decyzja, ale tak to właśnie widzę. Premier League poprosiła nas o respektowanie przerwy zimowej i to zamierzamy zrobić - powiedział Juergen Klopp na konferencji prasowej. Niemiec zapowiedział w ten sposób wystawienie rezerwowego składu na powtórzone spotkanie Pucharu Anglii z Shrewsbury.

Fot. Hassan Ammar / AP