Liverpool objął prowadzenie już w 15. minucie, gdy do bramki Maxa O'Leary'ego trafił Curtis Jones. Wynik 1:0 dla lidera Premier League utrzymał się do końca pierwszej połowy, ale po wznowieniu meczu szybko padł drugi gol dla zawodników Jurgena Kloppa. W 46. minucie po dośrodkowaniu w pole karne piłkę do własnej bramki skierował Donald Love.

Dziewiętnaście minut później gola kontaktowego udało się zdobyć Shrewsbury Town. Rzut karny na bramkę zamienił Jason Cummings. Ten sam zawodnik w 75. minucie spotkania doprowadził do wyrównania. Ten wynik szesnasta drużyna League One utrzymała do końca meczu.

To oznacza, że mecz trzeba będzie powtórzyć na Anfield w Liverpoolu. Po zakończeniu tego spotkania dowiemy się, która z drużyn awansuje do 1/8 finału FA Cup.