Wszystko wskazuje na to, że kolejna saga transferowa dobiegła końca. Ostatnio włoski dziennikarz Nicolo Shira poinformował, że nowym zawodnikiem Interu Mediolan zostanie Christian Eriksen. Od dłuższego czasu było wiadomo, że Duńczyk chce odejść z Tottenhamu. Długo wydawało się jednak, że nastąpi to dopiero po zakończeniu obecnego sezonu, gdy jego kontrakt w "Kogutami" wygaśnie. 27-latek w mediolańskim zespole ma się jednak pojawić już w styczniu.

Transfer zimą, ogłoszony (nieoficjalnie) jeszcze przed meczem Pucharu Anglii Tottenhamu z Southampton (1:1), to powód do niezadowolenia dla trenera "Kogutów", Jose Mourinho. Portugalczyk w sobotę nie mógł skorzystać z Eriksena. Duńczyka zabrakło w kadrze meczowej Tottenhamu, ponieważ dopinał szczegóły umowy z Interenm. - Taka sytuacja nie powinna się wydarzyć 25 stycznia, to nie wina Tottenhamu, że tak się stało - przyznał Mourinho na konferencji prasowej po zremisowanym starciu ze "Świętymi". Po chwili podkreślił jednak: Odkąd przyszedłem do klubu, Eriksen zachowywał się bardzo profesjonalnie w stosunku do mnie i do zespołu.

Eriksen zmieni klub już zimą, ponieważ dla Tottenhamu obecne okno transferowe było ostatnią okazją, by zarobić na reprezentancie Danii. Inter chciał go natomiast pozyskać jak najszybciej, a dzięki temu, że jego kontrakt wygasał już niedługo, cena była promocyjna. Zdaniem włoskich mediów mediolańczycy za rozgrywającego zapłacą - łącznie z bonusami - zaledwie 20 mln euro. To kwota, która nie stanowi nawet 1/4 wartości piłkarza (portal Transfermarkt wycenia go na 90 mln euro).

Eriksen w poniedziałek ma przejść testy medyczne i podpisać obowiązujący do czerwca 2024 roku kontrakt, na mocy którego będzie zarabiał 10 mln euro rocznie.

