Łukasz Fabiański w trwającym sezonie nie ma szczęścia. Najpierw kontuzja uda wykluczyła go z gry od września do grudnia, a później musiał się poddać operacji. Wrócił na boisko 28 grudnia i zagrał dwa spotkania z Leicester City i AFC Bournemouth. W kolejnym starciu przeciwko Sheffield United już w 15. minucie musiał zejść z murawy z powodu kolejnego urazu.

Absencja Polaka i kolejna przerwa w grze oznaczała, że trener West Hamu United, David Moyes, musiał awaryjnie sprowadzić bramkarza, ponieważ rezerwowy David Martin popełniał sporo błędów. Szkocki menedżer zdecydował się na Darrena Randolpha, który był już graczem Młotów w sezonach 2015/16 i 2016/17. Irlandczyk w dwóch meczach Premier League puścił aż pięć bramek, kolejno z Evertonem (1:1) i Leicester City (porażka 1:4).

"Fabian" coraz bliżej powrotu do gry

W piątek napłynęły dobre wieści z Anglii. Fabiański powrócił do treningów, o czym postanowił poinformować za pośrednictwem mediów społecznościowych. Obecnie nie jest do końca znany termin jego powrotu do gry, ale wygląda na to, że jest to kwestia kilku lub kilkunastu dni.

Reprezentant Polski zagrał w bieżącym sezonie 10 ligowych spotkań w barwach West Hamu i zachował w nich trzy czyste konta.

Ekipa Davida Moyesa po 23 meczach zajmuje dopiero 17. miejsce w lidze angielskiej z dorobkiem 23 punktów i tylko lepszym bilansem bramkowym wyprzedza zespół AFC Bournemouth i Watford, znajdujące się w strefie spadkowej.