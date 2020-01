Była 33. minuta meczu z Wolverhampton, gdy Sadio Mane musiał zejść z boiska. Pierwsze informacje wskazują, że Senegalczyk doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie dochodził do siebie. W spotkaniu z Wolverhampton zastąpił go Takumi Minamino, który kilka dni temu opuścił Red Bull Salzburg i dołączył do Liverpoolu.

Jak Liverpool poradzi sobie bez Mane?

Kontuzja Mane to poważny problem dla trenera Juergena Kloppa. Senegalski napastnik w tym sezonie w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 15 goli i miał 11 asyst. Liverpool w niedzielę zmierzy się z Shrewsbury Town w 4. rundzie Pucharu Anglii. W następnej kolejce Premier League zagra zaś z West Hamem, a spotkanie to odbędzie się w przyszłą środę. "The Reds" prowadzą w tabeli ligi angielskiej. Mają 16 punktów przewagi nad drugim Manchesterem City i jeden mecz zaległy.