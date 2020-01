Liverpool objął prowadzenie już w 8. minucie. Trent Alexander-Arnold dośrodkował z rzutu rożnego, a precyzyjnym strzałem głową popisał się kapitan - Jordan Henderson. Dla prawego obrońcy była to już dziesiąta (!) asysta w sezonie. W 33. minucie boisko musiał opuścić Sadio Mane. Kontuzjowanego Senegalczyka zastąpił kupiony zimą z Red Bulla Salzburg Takumi Minamino. W pierwszej połowie nie padło więcej goli, za to druga rozpoczęła się od bramki gospodarzy. Adama Traore dośrodkował w pole karne, a Raul Jimenez główką pokonał Alissona.

Pod koniec spotkania bramkę zdobył Roberto Firmino. Akcję rozpoczął Mohamed Salah, który minął dwóch rywali i odegrał piłkę do Hendersona, który sprytnym zagraniem uruchomił Brazylijczyka. Firmino z bliskiej odległości huknął pod poprzeczkę i ustalił wynik spotkania na 2:1. Liverpool wygrał, ale Wolverhampton pokazało się z dobrej strony. Po prostu większość ich akcji zatrzymywał Virgil van Dijk, który rozgrywał kapitalne zawody. W ostatnich sekundach doskonałą okazję do remisu zmarnował Diego Jota, który skiksował, choć do bramki Alissona miał zaledwie pięć metrów.

Dla Liverpoolu była to czternasta wygrana z rzędu. The Reds po 23 meczach (mają jedno zaległe spotkanie) ma na swoim koncie aż 67 punktów (22 wygrane i jeden remis). Wilki zajmują siódmą lokatę i tracą aż 33 "oczka" do The Reds.