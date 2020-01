lorca_mallorca 12 minut temu 0

Taa, to na pewno się wydarzy. Arsenal sprzeda jednego z kluczowych zawodników w styczniu, no bo przecież ma na to miejsce setki równie utalentowanych zastępców. Pewnie przywrócą z wypożyczenia Mychitarjana, co to szaleje w Romie (9 meczów, 3 bramki, 1 asysta), albo geniusza środka pola Elneny'ego (12 meczów, 1 asysta, 4 żółte i 1 czerwona kartka).

Zresztą styczeń słynie jako czas, kiedy łatwo znaleźć tanich zawodników najwyższej klasy.

Czekam niecierpliwie, ale tylko do 31 stycznia, bo potem pobite gary.