- To, co robi Liverpool w tej chwili jest niesamowite. To maszyna, która znalazła odpowiedni rytm. Liverpool nie przegrał żadnego meczu - powiedział Kylian Mbappe, cytowany przez brytyjskie media. - Oglądając to, myśli się, że wszystko przychodzi im tak łatwo, ale tak nie jest. Chłopaki są skupieni, grają co trzy dni, wygrywają, wygrywają i wygrywają - dodał.

Komplementy Francuza nie dziwią, kiedy spojrzy się na tabelę ligi angielskiej. Liverpool zajmuje w niej pierwsze miejsce z 13 punktami przewagi nad drugim Manchesterem City. Piłkarze Juergena Kloppa, jako jedyni w całej Premier League, nie przegrali jeszcze spotkania. Zremisowali tylko jedno, a 21 wygrali.

Kylian Mbappe wskazał jedyny problem Liverpoolu. Tylko to może ich zatrzymać?

Mbappe nie ograniczył się jednak tylko do chwalenia. 21-latek wskazał także problem, z jakim zmaga się Liverpool. Jedyną rzecz, która w pewnym momencie może ich zatrzymać. - Problem polega na tym, że wszyscy oglądają mecze Liverpoolu i obserwują, co można zrobić przeciwko nim - ocenił Mbappe.

