Jan Bednarek będzie wspominał z mieszanymi odczuciami mecz 23. kolejki Premier League, w którym Sothampton grało z Wolverhampton. Polak strzelił w nim bowiem swojego drugiego gola w Premier League (stając się tym samym najskuteczniejszym polskim piłkarzem w angielskiej ekstraklasie), ale jego drużyna przegrała 2:3, mimo że prowadziła już 2:0. To jednak nie wszystko - jak się okazało reprezentant Polski w starciu z "Wilkami" doznał kontuzji, która wyeliminuje go z udziału we wtorkowym spotkaniu z Crystal Palace. Polak nabawił się urazu ścięgna Achillesa. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie potrwa jego przerwa.

- To wielki cios dla Southampton - napisał Robert Warlow z portalu football.london. - Bednarek był dotychczas kluczowym piłkarzem Southampton - dodał angielski dziennikarz.

W tym sezonie Bednarek wystąpił w 26 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. Po przejęciu drużyny przez Ralpha Hasenhuettla w grudniu 2018 roku, polski obrońca jest jednym z najważniejszym graczy "Świętych", którzy zajmują 13. miejsce w tabeli Premier League.

