Gedson Fernandes jest na razie jedynym piłkarzem, który w styczniowym oknie transferowym dołączył do Tottenhamu. Jose Mourinhop spokojnie podchodzi do wydawania klubowych pieniędzy, ale niewykluczone, że już niedługo się to zmieni. 56-latek przyzwyczaił bowiem do dużej aktywności na rynku, co pokazuje najnowsze zestawienie przygotowane kanał Oh My Goal. YouTube'owy kanał sporządził ranking trenerów, którzy w swoich karierach wydali najwięcej na nowych piłkarzy.

Liderem zestawienia został właśnie Jose Mourinho, który jako jedyny trener w historii wydał na nowych graczy ponad miliard funtów. Prowadząc Benfikę, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madryt i Manchester United Mourinho wydał na wzmocnienia dokładnie 1,3 mld funtów. Drugie miejsce pod tym względem zajęli wspólnie Pep Guardiola i Carlo Ancelotti - obydwaj na transfery wydali po 998 mln funtów. Tuż za nimi znaleźli się Manuel Pellegrini (921 mln) i Massimiliano Allegri (844 mln).

Wydatki trenerów na nowych piłkarzy:

1. Jose Mourinho - 1,3 mld funtów

2. Pep Guardiola - 998 mln

2. Carlo Ancelotti - 998 mln

4. Manuel Pellegrini - 921 mln

5. Massimiliano Allegri - 844 mln

6. Arsene Wenger - 767 mln

7. Roberto Mancini - 683 mln

8. Claudio Ranieri - 682,6 mln

9. Unai Emery - 591 mln

10. Rafael Benitez - 577 mln

