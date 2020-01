eurotram godzinę temu Oceniono 2 razy 0

Co można na jego obronę powiedzieć...?

Jedyne,co mi przychodzi do głowy na zimno, to właśnie fakt że piłka leciała w światło bramki,czyli przy braku interwencji gol pewny NA 100 PROCENT. Zatrzymanie akcji powodowało oczywiście czerwoną kartkę i rzut karny,a karne... raz są trafiane,a raz nie. Gdyby Norwich nie strzeliło karnego, to gościa uznano by za bohatera,a na forach piekliłoby się całe stado kiboli Norwich krzyczących,że trzeba zmienić przepisy, bo w takim wypadku (w ich mniemaniu) bramka powinna być uznawana z automatu.. Karny strzelony,Bournemouth przegrało, winnego znaleźli.