14 - tyle punktów do pierwszego w tabeli Liverpoolu traci Manchester City. "The Citizens" prawdopodobnie nie zdołają obronić mistrzostwa Anglii, przez co w mediach pojawia się coraz więcej informacji dotyczących możliwego odejścia Pepa Guardioli. Hiszpański trener na konferencji prasowej przed ligowym spotkaniem z Crystal Palace został zapytany o te pogłoski.

- Jeśli klub mnie nie zwolni, to na 100 procent zostanę w Manchesterze City na kolejny sezon - powiedział Guardiola na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami. - To nie dlatego, że wygraliśmy ostatnie dwa mecze. Nawet, jeśli zakończyłyby się one innymi wynikami, to chciałbym zostać. Żaden trener nie wygrywa cały czas, a ja wciąż czuję ogromną przyjemność z pracy z tymi ludźmi - dodał.

- Jestem przekonany, że możemy grać lepiej i będziemy. Straciliśmy już za dużo punktów w tym sezonie - zakończył 49-latek, który trenerem Manchesteru City jest od lipca 2016 roku.

