24 mecze, 12 bramek i 13 asyst - to dorobek Jadona Sancho w tym sezonie. Angielski skrzydłowy jest rewelacją Bundesligi i jednym z najlepszych graczy Borussii Dortmund. Nie dziwi więc, że jego sprowadzeniem interesuje się coraz większa liczba topowych europejskich klubów.

Teraz do grona zainteresowanych dołączyła Chelsea. Brytyjscy dziennikarze poinformowali, że jej właściciel, Roman Abramowicz, jest gotów wyłożyć na Anglika aż 120 milionów funtów. Gdyby rzeczywiście Sancho przeniósł się do "The Blues" za takie pieniądze, stałby się najdroższym piłkarzem w ich historii.

Do transferu miałoby dojść w trakcie letniego okna. Do końca sezonu Sancho miałby natomiast pozostać w Borussii Dortmund. Jeśli 19-latek rzeczywiście przeniesie się do Chelsea, będzie to dla niego powrót do Premier League. Pomocnik do 2017 roku był bowiem piłkarzem młodzieżowych zespołów Manchesteru City.

