Czy to będzie ten sezon? Liverpool od 1990 roku czeka na kolejne mistrzostwo Anglii. Zdaniem wielu komentatorów "The Reds" mają tak gigantyczną przewagę w Premier League, że już nikt ich nie może pozbawić tytułu. Po 21 meczach mają 14 punktów przewagi nad drugim Manchesterem City i jeden mecz rozegrany mniej. W tym sezonie jeszcze nie przegrali w lidze, a tylko raz zremisowali.

Liverpool będzie dominował jak Manchester United?

W niedzielę ekipa Juergena Kloppa zmierzy się z u siebie z Manchesterem United. Niemiecki trener został zapytany, czy jego zespół może nawiązać do sukcesów "Czerwonych Diabłów", gdy prowadzone przez sir Alexa Fergusona trzynastokrotnie wygrywały Premier League. - Nie sądzę, by można było jeszcze kiedykolwiek osiągnąć podobne sukcesy z jednym klubem – powiedział Klopp na konferencji prasowej.

Szkoleniowiec Liverpoolu woli tonować nastroje. Jego zdaniem w Anglii jest wiele uznanych drużyn, które mogą rywalizować z "The Reds" i przez to długoletnia dominacja jego piłkarzy jest niemożliwa. - Musimy spokojnie i cierpliwie dokończyć sezon, wciąż utrzymywać wysoką dyspozycję. Generalnie jednak w Anglii jest wiele drużyn z dużym zapleczem finansowym, rywalizacja jest zbyt duża, by tak regularnie wygrywać ligę, jak robił to Manchester - dodał były trener Borussii Dortmund.