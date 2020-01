Ole Gunnar Solskjaer wybrał nowego kapitana Manchesteru United. Zaskakująca decyzja

- Przede wszystkim mogę o nim powiedzieć, że jest liderem - przyznał Ole Gunnar Solskjaer, cytowany przez "BBC". Norweg wypowiedział się tak na temat Harry'ego Maguire'a, który po odejściu Ashleya Younga został wybrany na nowego kapitana "Czerwonych Diabłów". To zaskakujący wybór biorąc pod uwagę to, że obrońca do Manchesteru dołączył latem.

Fot. Martin Rickett / AP