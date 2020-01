Andy Robertson trafił do Liverpoolu w lipcu 2017 roku z Hull City. Od tego czasu zrobił niewiarygodne postępy i już stał się jednym z najlepszych lewych obrońców świata, a jeszcze kilka lat temu żaden inny klub nie chciał go w składzie.

- Był rewelacyjny w grze do przodu, ale nikt go nie chciał ze względu na to, w jaki sposób bronił. Teraz udowadnia, że można się nauczyć defensywy. Joela Matipa też nikt nie chciał - przyznał Juergen Klopp.

Zapytany o to, jak przeprowadzać dobre transfery, odparł: - Za odpowiednich zawodników trzeba sporo zapłacić. Byliśmy przekonani, że warto kupić Alissona i van Dijka. Byli już na odpowiednim poziomie. Wcześniej ściągnęliśmy też innych piłkarzy. Mo Salah gra nieco inaczej niż w Romie. Z kolei Sadio Mane zrobił kilka kroków do przodu w stosunku do tego, na jakim poziomie był w Southampton.

