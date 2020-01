Aston Villa to obecnie 18. drużyna angielskiej Premier League. Trener zespołu - Dean Smith - poszukuje napastnika po tym, jak 1 stycznia w meczu przeciwko Burnley (2:1) poważnej kontuzji doznał Wesley. Brazylijski napastnik, który do Aston Villi trafił latem zeszłego roku za rekordowe w skali klubu 22 miliony funtów, w tym sezonie już nie zagra.

Zdaniem brytyjskich mediów klub z Birmingham miał interesować się Krzysztofem Piątkiem. To w napastniku Milanu Smith miał widzieć najlepsze rozwiązanie problemów drużyny w ataku. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że do Aston Villi trafi inny napastnik.

Aston Villa pozyska dwóch napastników?

Jak poinformował "The Guardian" bliski podpisania kontraktu z klubem z Birmingham jest piłkarz belgijskiego Genku - Mbwana Samatta. 27-letni reprezentant Tanzanii miałby kosztować Aston Villę 8,5 miliona funtów. Zdaniem "Guardiana" kluby porozumiały się już w kwestii odstępnego za piłkarza, a do dopełnienia transferu brakuje tylko pozwolenia na pracę dla zawodnika. Samatta stałby się pierwszym Tanzańczykiem w historii Premier League.

"Guardian" informuje również, że Smith jeszcze tej zimy będzie chciał sprowadzić do zespołu jeszcze jednego napastnika. Tym razem nie chodzi o Piątka, a o Islama Slimaniego, który przebywa na wypożyczeniu w AS Monaco. Algierczyk jest wciąż zawodnikiem Leicester City.

Samatta w obecnym sezonie wystąpił w 28 meczach, w których strzelił 10 goli i zanotował dwie asysty. Slimani zaś zagrał w 14 spotkaniach, w których zdobył siedem bramek i zanotował tyle samo asyst.