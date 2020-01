Reklama. Hit Liverpool - Manchester United możesz obstawić na Betclic.pl:

REKLAMA

- Wszystko potwierdzone! Bruno Fernandes i Manchester United uzgodnili warunki kontraktu obowiązującego do 2025 roku, z wynagrodzeniem w wysokości 6 mln euro rocznie. Umowa zostanie podpisana po meczu Sportingu z Benfiką - napisał na Twitterze Nicholo Shira.

Manchester United - Wolverhampton 1:0. Zadecydowały milimetry! [ELEVEN SPORTS]

Przejście Fernandesa do Manchesteru United to koniec kolejnej sagi transferowej. 25-letni środkowy pomocnik był łączony z "Czerwonymi Diabłami" od przeszło roku. Blisko transferu było już latem, ale wówczas nie doszło do porozumienia klubów. Teraz szefów Sportingu miała przekonać oferta w wysokości 60 mln euro. Możliwe, że w transakcje zostanie włączony także jeden z piłkarzy zespołu Ole Gunnara Solskjaera. Jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, prawdopodobnie zawodnikiem tym będzie Marcos Rojo.

Fernandes w tym sezonie imponuje formą. W 25 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelił dla Sportingu 15 goli, do których dołożył 13 asyst.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE