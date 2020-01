Bartosz Kapustka wrócił do zdrowia i chce walczyć o powrót do wielkiej piłki. Po wypożyczeniu do Oud-Heverlee Leuven - drugoligowego klubu w Belgii - i ciężkiej kontuzji, Polak chce odbudować swoją sportową karierę w Leicester City. - Ciężko pracował, żeby wrócić. Bardzo dobrze wygląda na treningach. Uczciwie mówiąc, wygląda wspaniale - przyznał Brendan Rogers, trener Leicester City.

23-letni Polak trenuje z pierwszą drużyną Leicester. Do zajęć wrócił w sierpniu, ale z pełnym obciążeniem trenuje dopiero od połowy listopada. Sam piłkarz, ale też jego trenerzy, nie chcieli szarżować. Polak miał spokojnie przyzwyczajać się do obciążeń i robić kolejne kroki w kierunku powrotu do pierwszej drużyny. - Czas pokaże, czy ma przyszłość w Leicester, ale to talent, co do tego nie ma wątpliwości - chwali swojego zawodnika Rodgers.

"Kapustka ma przed sobą przyszłość"

W tym sezonie Kapustka zagrał w jednym spotkaniu zespołu U23 i od razu zaliczył piękną asystę. - Dobrze radził sobie w meczu rezerw. Nie znam nikogo, kto pod presją osiąga najlepsze wyniki. Kapustka ma przed sobą przyszłość, niezależnie od tego, czy tu zostanie. Dobrze widzieć go z powrotem sprawnego - zakończył szkoleniowiec Leicester.

Bartosz Kapustka ma 23 lata. Był objawieniem Euro 2016 w kadrze Adama Nawałki. Po turnieju odszedł z Cracovii do Leicester City, ale nie przebił się do pierwszego zespołu. Odszedł na wypożyczenie do Freiburga, ale tam też miał problemy z regularną grą. Wrócił do Anglii i znów został wypożyczony. Tym razem do Oud-Heverlee Leuven. Teraz wrócił do Leicester i chce walczyć o swoją karierę.

