Nie Krzysztof Piątek, a Gedson Fernandes został nowym zawodnikiem Tottenhamu. Pierwsze plotki mówiły o tym, że 21-latek miał związać się z Tottenhamem 1,5-rocznym kontraktem, a Benfica, na jego sprzedaży zarobi 43 mln funtów. Okazuje się jednak, że oba kluby faktycznie doszły do porozumienia w kwestii 18-miesięcznego umowy zawodnika, ale jest to wypożyczenie. Tottenham zawarł w umowie jednak opcję wykupu zawodnika. Jeśli Koguty będą chciały go sprowadzić, to będą musiały zapłacić wspomniane wcześniej 43 miliony funtów.

Środkowym pomocnikiem interesowało się wiele klubów Premier League, m.in. Manchester United czy Everton. Najbardziej zdeterminowany do jego pozyskania był jednak Tottenham. Klub z Londynu szukał piłkarza mogącego grać na pozycji kreatywnego środkowego pomocnika ("8"). Po zakończeniu sezonu zespół prawdopodobnie opuści bowiem Christian Eriksen.

Gedson Fernandes w tym sezonie wystąpił w 13 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zaliczył jedną asystę.