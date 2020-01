Brytyjski "The Sun" sugeruje, że piłkarze Manchesteru City po ostatnim wysokim zwycięstwie z Aston Villą 6:1 zorganizowali wielką imprezę w towarzystwie 22 Włoszek. "The Sun" dodaje, że gracze mieli pozwolenie od Pepa Guardioli na imprezę integracyjną organizowaną przez agencję związaną z klubem, ale brukowiec od razu dodaje, że trener mógł być nieświadomy obecności tylu kobiet.

Okazuje się, że to same kobiety zdradziły swoją obecność w hotelu, w którym przebywali piłkarze, bo niektóre modelki prowadziły relację na swoim "instastories". M.in z basenu, restauracji czy z otwierania szampana w łóżku. Można to zobaczyć tutaj:

Na żadnym filmiku nie było piłkarza, ale źródła brukowców donoszą, że to właśnie na imprezę z nimi kobiety przyleciały do Anglii, a później dostały odwiezione na lotnisko. Jako pierwsze informacje o tym przekazał włoski portal plotkarski Dagospia, a historia znalazła swoją kontynuację w internetowym wydaniu "Corriere Dello Sport".

"The Sun" dodaje, że była to spóźniona impreza świąteczna dla zawodników, ale nie było na niej żon piłkarzy. - Myślę, że WAG's będą zaskoczone, gdy usłyszą, że jakieś kobiety zostały zaproszone, a one nie - twierdzi źródło gazety.