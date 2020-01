Przyszłość Krzysztofa Piątka wciąż jest nieznana. Po powrocie Zlatana Ibrahimovicia do Milanu Polak ma problemy z regularną grą, dlatego jego odejście jest prawdopodobne. W ostatnich dniach pojawiło się sporo informacji, jakoby reprezentant Polski miał trafić do Premier League. Najbliżej pozyskania go ma być Tottenham, który potrzebuje zastępcy dla Harry’ego Kane’a, który z powodu urazu nie zagra co najmniej do kwietnia.

REKLAMA

Krzysztof Piątek chciał innego trenera w Milanie:

Manchester sięgnie po Piątka?

Tymczasem "Manchester Evening News" przekonuje, że o Piątka powinien powalczyć Manchester United. Zdaniem brytyjskiej gazety Polak w tym sezonie zawodzi, ale nie jest to wyłącznie jego wina. Podkreśla się, że brakuje mu kreatywnych kolegów z zespołu. - Jego gra jest niemal wyłącznie skupiona na wykańczaniu akcji - czytamy.

W poprzednich rozgrywkach Piątek miał średnio 14,7 podania na mecz i nie zanotował ani jednej asysty. Był odpowiedzialny głównie za strzelanie goli. W tym sezonie spadła mu celność strzałów na bramkę - z 47,2 procenta w zeszłym sezonie, do obecnych 34,9 procenta. Mimo, że Polak ma coraz trudniej to i tak jest najlepszym strzelcem Milanu. Razem z Theo Hernandezem mają po cztery trafienia.