To już oficjalne. Zgodnie z naszymi informacjami sprzed kilku dni, Ondrej Duda został wypożyczony na pół roku z Herthy Berlin do Norwich City. Wydawało się, że poprzedni sezon był przełomem w karierze Słowaka. W 32 meczach Bundesligi strzelił aż 11 goli i zaliczył sześć asyst.

Ale rozgrywki 2019/2020 są już dla niego nieudane. Duda zagrał w zaledwie siedmiu meczach Bundesligi w rundzie jesiennej (jedna asysta). 25-latek nie mieścił się w składzie Herthy pomimo słabych wyników klubu – berlińczycy zajmują 12. miejsce w tabeli z 19 punktami, mają tylko cztery punkty przewagi nad miejscem barażowym.

Od czasu objęcia zespołu przez Jürgena Klinsmanna zawodnik zagrał tylko w meczu z Eintrachtem Frankfurt (2:2), ale został zmieniony już w 49. minucie. W trzech ostatnich spotkaniach rundy nie siedział już nawet na ławce rezerwowych. Nic dziwnego, że zaczął sam naciskać na zmianę pracodawcy i w końcu dostał zielone światło do szukania sobie klubu.

Ondrej Duda w Norwich

- Kilka dni temu rozmawiałem z trenerem Danielem Farkiem i po tym zdecydowałem, że chcę tu przyjść. Trener był ze mną szczery, porozmawialiśmy o sytuacji klubu i tego, czego mogę się tu spodziewać. Powodów, dla których chciałem tej zmiany, było kilka: to dobry klub, bardzo silna liga, a sytuacja w moim poprzednim klubie nie była najlepsza - powiedział Duda w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się sprowadzić tu Ondreja. Poprzedni sezon był jego wykonaniu znakomity, strzelił dużo goli i miał sporo asyst. To dobry interes dla wszystkich stron. Sprowadzamy zawodnika, który może grać na pozycji ofensywnego pomocnika i na pewno da wiele naszej ofensywie. Zrobimy wszystko, by jak najszybciej wpasował się do drużyny i liczę na to, że będzie dla nas wzmocnieniem w drugiej części sezonu - dodał Farke.

Pieniędzy na wypożyczeniu Dudy nie zarobi na razie Legia Warszawa, która sprzedając Słowaka do Herthy zapewniła sobie procent od kolejnej sprzedaży zawodnika. Duda był piłkarzem Legii w latach 2014-2016. W warszawskiej ekipie rozegrał 101 spotkań, w których zdobył 16 bramek i zaliczył 19 asyst. Hertha zapłaciła za niego około 4 milionów euro.

Sytuacja Norwich w Premier League jest bardzo trudna. Drużyna zajmuje ostatnie miejsce w lidze z ośmioma punktami straty do bezpiecznej pozycji.