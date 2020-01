Tottenham chce wykupić Krzysztofa Piątka z AC Milan! Rozmowy pomiędzy klubami trwają, a pośredniczy w nich Frank Trimboli, jeden z najbardziej wpływowych agentów piłkarskich - poinformował Nicolo Schira, włoski dziennikarz portalu transfermarkt. A jego informacje potwierdzają inne włoskie media.

Dwa inne kluby też chcą Krzysztofa Piątka

Tottenham to niejedyny klub, który chciałby w zimie kupić napastnika reprezentacji Polski. Wciąż możliwy jest transfer Piątka do Aston Villi, czy West Hamu. - Przejście Krzysztofa Piątka do Tottenhamu nie jest jeszcze przesądzone. Rzeczywiście, rozmowy ze Spurs trwają, ale - jak ustalił Sport.pl - to niejedyny londyński klub, który widziałby u siebie napastnika. O Piątka walczy West Ham United, który jest skłonny wydać na niego 33 mln funtów. Polak może też po prostu zostać na San Siro - informował Tomasz Włodarczyk, dziennikarz Sport.pl.

Krzysztof Piątek zagrał w tym sezonie w 18 meczach Milanu, strzelił cztery gole, z czego trzy z rzutów karnych. W ostatnim meczu Milanu z Cagliari (2:0) Polak nie pojawił się na boisku nawet na minutę. Przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych, pierwszy raz od czasu transferu do Mediolanu.

