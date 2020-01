Chociaż Pep Guardiola dobrze radzi sobie za sterami Manchesteru City, to trzymanie kierownicy w samochodzie wychodzi mu dużo gorzej. "The Sun" informuje, że odkąd Katalończyk przeprowadził się do Manchesteru, rozbił już cztery samochody o wartości 511 000 euro. Były to kolejno: czarny Mercedes GLE o wartości 89 000 euro, Range Rover (167 000 euro), srebrny Bentley GTX700 (222,000 euro) i Mini Cooper (33 000 euro).

Guardiola to słaby kierowca

Dziennikarze przytaczają też informacje zawarte w książce „Pep's City: Making of a Superteam”, której autorami są Lu Martin i Pol Ballus. Ich zdaniem Guardiola ma wiele talentów, ale prowadzenie auta na pewno do nich nie należy. - Ma reputację złego kierowcy, jest to jego czwarty rozbity samochód od czasu przeprowadzki do Manchesteru - piszą Brytyjczycy.

Niemiecki "Bild" dodaje, że nie jest to przypadek, bo już w czasach pracy w Bayernie Monachium zdarzały mu się różne wpadki związane z prowadzeniem auta.

Pep Guardiola zarabia zdecydowanie najwięcej spośród trenerów w Premier League. Rocznie na jego konto trafia 20 milionów funtów. Mimo to, nie jest najlepiej wynagradzanym trenerem na świecie, bo na znacznie lepsze zarobki może liczyć m.in. Diego Simeone.