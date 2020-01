Liverpool śrubuje własny rekord w Premier League. W meczu 22. kolejki ligi angielskiej podopieczni Juergena Kloppa wygrali w Londynie z Tottenhamem 1:0. Bramkę na wagę triumfu zdobył niezawodny Roberto Firmino.

Firmino po raz kolejny uratował Liverpool

W pierwszej połowie gracze "The Reds" mieli olbrzymią przewagę w posiadaniu piłki i prowadzili grę. Natomiast Tottenham nastawił się na kontry, a w defensywie imponował skutecznym odbiorem. Taka sytuacja miała miejsce aż do 38. minuty, kiedy to fantastyczną akcją popisał się Mo Salah. Egipcjanin będąc w polu karnym ściągnął na siebie uwagę trzech obrońców i zdążył jeszcze odegrać dograć do Firmino, który nie miał problemów z pokonaniem Gazzanigi. Był to siódmy ligowy gol Brazylijczyka w sezonie. Przypomnijmy, że w grudniu w finale KMŚ jego trafienie dało Liverpoolowi tytuł najlepszego zespołu na świecie.

Dwie zmarnowane "setki" Spurs

W drugiej części podopieczni Jose Mourinho mieli swoje szanse, ale brakowało dobrego wykończenia pod bramką Alissona. Najlepsze okazje zmarnowali Son Heung Min oraz Giovani Lo Celso, którzy fatalnie pudłowali. Brazylijski bramkarz "The Reds" zachował szóste konto z rzędu w lidze angielskiej.

Liverpool wygrał ostatecznie 1:0 i umocnił się w ligowej tabeli na pozycji lidera. Nad drugim w tabeli Leicester City ma aktualnie aż 16 punktów przewagi!

Liverpool pobił kosmiczny rekord w ligach z TOP 5!

Co więcej, zespół Kloppa został pierwszym zespołem w historii z pięciu czołowych lig europejskich, który w 21 meczach od początku ligowego sezonu zdobył aż 61 punktów!