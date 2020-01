Tottenham bardzo prawdopodobny

O niemal "zamkniętym" transferze do zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho napisało w czwartek "The Sun". Dziennik podał, że Piątek podpisze trzyipółletni kontrakt, a klub z północnego Londynu zapłaci za Polaka 23,8 mln funtów plus dodatkowo do 4,2 mln bonusów. Tabloid zapowiedział też, że w ciągu 48 godzin snajper przejdzie testy medyczne. Jednak poniekąd zaprzeczył temu trener Milanu, Stefano Pioli, który na konferencji prasowej oznajmił, że zabiera zawodnika na Sardynię, na niedzielne spotkanie przeciwko Cagliari.

Według naszej wiedzy Włosi faktycznie negocjują z Tottenhamem. Ten kierunek jest bardzo prawdopodobny, ale sprawa nie jest przesądzona. Anglicy najchętniej wypożyczyliby zawodnika. Znany włoski dziennikarz, Gianluca Di Marzio, pisał też o możliwości wymiany na Victora Wanyamę i Juana Foytha, ale nie tak dużej gotówce, jak podawało "The Sun". Dlaczego Tottenham w idealnym scenariuszu wziąłby Piątka tylko do końca sezonu? Kontuzja Harry'ego Kane'a. Gwiazda Spurs nie wróci na boisko przez najbliższe kilka miesięcy. Do tego czasu Piątek miałby pewny plac, ale pytanie, co dalej. Iść do finalisty Ligi Mistrzów, ale być za chwilę skazanym na ławkę rezerwowych? Jego sytuacja mogłaby prędko stać się gorsza niż na San Siro. To spore przeciwwskazanie.

West Ham nie odpuszcza i może dać więcej

Jasne jest, że Milan nie zgodzi się na wypożyczenie, bo szuka gotówki. Może więc wybrać inną opcję? Według naszych informacji na polu walki o Polaka pozostaje West Ham United. Klub, który chciał go sprowadzić w kilku ostatnich okienkach transferowych. Zanim podpisał kontrakt z Genoą, kusił piłkarza, nawet gdy ten wylądował już we Włoszech. Reprezentant Polski nie wycofał się jednak z przenosin na Półwysep Apeniński. Druga oferta przyszła zimą, gdy Piątek błyskawicznie stał się gwiazdą Serie A. Wybrał jednak ofertę AC Milan, bo nie chciał po kilku miesiącach zmieniać kraju. Milan to też znacznie większa (choć zakurzona) marka. Może więc tym razem ewakuacja do Anglii i West Ham? W końcu do trzech razy sztuka! "Młoty" to mniej poukładany klub od Tottenhamu, ale jeśli zdecydowałyby się na wydanie tak dużej gotówki jak 33 miliony funtów, Polak musiałby grać u Davida Moyesa. Zająłby pewnie miejsce w ataku obok Sebastiena Hallera, na którego wydano latem aż 45 mln! Transferowy rekord klubu. Klub Łukasza Fabiańskiego nie ma obecnie drugiego solidnego napastnika. Z reguły gra tylko jednym z przodu. Przy próbach gry w ustawieniu 1-4-4-2 obok Hallera miejsce na boisku zajmował Michail Antonio.

Ważne decyzje Piątka

West Ham nie złożył jeszcze oferty, ale, jak usłyszeliśmy, taka ma się pojawić. Ma dać więcej pieniędzy niż Tottenham, a tych Rossoneri bardzo potrzebują. Nie bez znaczenia przy transferowych decyzjach jest też fakt, że Milan jest zarządzany przez fundusz inwestycyjny, a ten patrzy jednowymiarowo - gdzie większa kasa, tam lepszy interes. Na razie nie zapadły żadne decyzje o przeprowadzce. Nic nie zostało podpisane. Jak to w oknie transferowym, wszystko zmienia się bardzo szybko. Tottenham jest blisko. Prowadzi rozmowy, ale West Ham jeszcze na poważnie może włączyć się do gry. W tej sytuacji Piątek także ma sporo do powiedzenia. Musi sam ocenić swoją sytuację. Zastanowić się, gdzie będzie mu lepiej niż w Mediolanie. Jego następny ruch może być bardzo ważny dla dalszej kariery. Czy warto zmieniać już zimą, przed Euro 2020? Na pewno beznadziejna gra zespołu, minimalne wsparcie, jakie dostaje od pomocników czy pozycja w lidze (dopiero 12. miejsce), które nie daje wielkich perspektyw na grę w europejskich pucharach, ma wpływ na jego przemyślenia i ewentualne wybory. Jasne jest, że nie wybierze dla siebie gorszych warunków niż te, które ma we włoskiej stolicy mody. Najwyżej zostanie. Na teraz trzeba po prostu czekać na rozwój sytuacji.

W obecnym sezonie w barwach Milanu Piątek zagrał w 18 ligowych meczach. Zdobył tylko cztery gole, ale aż trzy z rzutów karnych.