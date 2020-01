Choć Manchester City wciąż jest w grze o krajowe i europejskie puchary, to właściwie stracił już szansę na obronę mistrzostwa Anglii. Jak na razie bezkonkurencyjny w lidze jest Liverpool, który w obecnym sezonie nie poniósł jeszcze ani jednej porażki. "Obywatele" zanotowali Premier League kilka poważnych wpadek, przede wszystkim z powodu przetrzebionej linii obrony. W sierpniu poważnej kontuzji nabawił się filar defensywy City Aymeric Laporte. W jego zastępstwie na środku defensywy kilkukrotnie występował już Fernandinho, czyli nominalny środkowy pomocnik.

Nie może więc zaskakiwać, że priorytetem Pepa Guardioli jest wzmocnienie linii defensywnej, choć - według informacji "The Telegraph" kataloński trener planuje większą rewolucję w kadrze swojej drużyny. Do Manchesteru może trafić aż 6 nowych zawodników, jednak warto podkreślić, że do transferów dojdzie najprawdopodobniej dopiero latem. Chyba że mistrzowie Anglii zdecydują się na sprzedaż, któregoś z graczy - w tym momencie w zespole osiągnięto już bowiem limit 17 obcokrajowców.

Zdaniem dziennikarzy "The Telegraph" wysoko na liście życzeń Manchesteru City znajdują się obrońcy Villarealu i Benfiki: Pau Torres i Ruben Dias. Guardiola chciałby wzmocnić też rywalizację na lewej stronie defensywy i bacznie przygląda się poczynaniom Bena Chilwella z Leicester City. Problem w tym, że "Lisy" prawdopodobnie zażądają za 23-latka ogromnych pieniędzy. Wystarczy wspomnieć, że portal transfermarkt.de wycenia reprezentanta Anglii na 50 milionów euro.

Mistrzowie Anglii będą rozglądać się też za środkowym pomocnikiem i skrzydłowym. Wraz z końcem sezonu z Etihad Stadium pożegna się David Silva. Niepewna jest też przyszłość Leroya Sane, który może przenieść się do Bayernu Monachium. Według "The Telegraph" lukę po wspomnianych zawodnikach mogliby wypełnić Saul Niguez (Atletico Madryt) i Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Niewykluczone, że władze City zdecydują się też na transfer napastnika. Sergio Aguero skończy w tym roku 32-lata, a jego kontrakt wygasa po sezonie 20/21. Na jego następcę kreowany jest Gabriel Jesus, choć, w opinii angielskich dziennikarzy, Brazylijczyk nie zdołał jeszcze w pełni przekonać trenera do swoich umiejętności.

