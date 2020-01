7 bramek i 4 asysty - to statystyki Kamila Grosickiego po rozegraniu 26 meczów w tym sezonie Championship. Polak ma za sobą udane miesiące, a w Hull City znów jest uważany za jednego z najważniejszych piłkarzy. Nie wiadomo jednak, czy będzie tak w przyszłym sezonie, ponieważ kontrakt skrzydłowego wygasa wraz z końcem czerwca bieżącego roku.

Kamil Grosicki zdradził, gdzie chce zagrać w przyszłym sezonie

Grosickim, jak niemal w każdym oknie transferowym w ostatnich latach, już teraz interesuje się kilka klubów. On sam zdradził jednak, że chce zostać w Hull i w przyszłym sezonie wciąż reprezentować barwy "Tygrysów". Ich władze czas na przedstawienie propozycji nowego kontraktu mają do 1 marca, później reprezentant Polski rozpocznie negocjacje z innymi drużynami. - Mój agent rozmawia o przedłużeniu, a klub ma czas na decyzję do 1 marca. Gdzieś w tle słyszę, że jest zainteresowanie innych klubów, ale dla mnie priorytetem jest gra w Hull - przyznał Grosicki w rozmowie z "Super Expressem".

I dodał: Dochodzą do mnie słuchy, że Hull chce przedłużyć kontrakt a może nawet podpisać nowy, na dłuższy termin. Ale decyduje o tym kilka czynników, jak choćby to, czy będziemy walczyć o Premier League, bo wówczas budżet klubu będzie większy.

Grosicki w Hull występuje od stycznia 2017 roku. Łącznie w barwach angielskiego klubu rozegrał 120 spotkań, w których strzelił 25 goli i zaliczył 27 asyst.

