Massimilano Allegri od czasu odejścia z Juventusu w czerwcu 2019 roku jest gorącym nazwiskiem na trenerskiej giełdzie. 52-letni Włoch zdobył ze "Starą Damą" pięć tytułów mistrza Włoch z rzędu. Po tym czasie postanowił sobie zrobić przerwę od trenowania i zdecydował skupić się na innych zajęciach. Jednych z nich jest nauka języków obcych. Niedawno Allegri rozpoczął intensywny kurs języka angielskiego, który bardzo pomógłby w ewentualnym zatrudnieniu w którymś z klubów Premier League.

Fakt ten wywołał falę domysłów, że Włoch bardzo chciałby pracować w angielskiej elicie. Nieco ponad miesiąc temu miał już ofertę z Arsenalu, ale postanowił ją odrzucić. "Kanonierzy" szukali nowego szkoleniowca po tym, jak fatalne wyniki osiągał Unaia Emery. Ostatecznie zdecydowali się zatrudnić Mikela Artetę, swojego byłego piłkarza.

Dziennik "Daily Mail" twierdzi, że Allegri nie był zainteresowany pracą na Emirates Stadium, ponieważ cały czas czeka na ofertę z Manchesteru United, gdzie pozycja Ole Gunnara Solskjaera z każdym tygodniem wydaje się być coraz słabsza. Z ostatnich sześciu meczów "Czerwone Diabły" wygrały zaledwie dwa.

- Allegri ma swój pomysł na wyciągnięcie zespołu z kryzysu i zamierza przedstawić go działaczom z Old Trafford - pisze "Daily Mail".

Massimiliano Allegri preferuje pracę z silnymi dyrektorami sportowymi, nie interesuje go rola typowego menedżera, która na Wyspach jest zjawiskiem dość powszechnym. Dostanie posady na Old Trafford byłoby dla Włocha zupełnie czymś nowym. Dotychczas 52-latek całą swoją karierę trenerska przepracował we Włoszech. Priorytetem dla Allegriego są kwestie transferowe, na które chciałby mieć duży wpływ. Poważnym rywalem dla byłego szkoleniowca Juventusu może być Mauricio Pochettino, który po zwolnieniu z Tottenhamu pozostaje bez pracy.

Lippi poleca Allegriego do Man Utd

Kilka tygodni temu Marcelo Lippi, obecny selekcjoner reprezentacji Chin, komplementował warsztat trenerski Allegriego, proponując jego kandydaturę na stanowisko nowego szkoleniowca "Czerwonych Diabłów":

- Allegri pasowałby wszędzie. Jako wielbiciel angielskiego futbolu byłbym szczęśliwy widząc go na stanowisku trenera Manchesteru United. Ten klub to historia angielskiej piłki. To fantastyczna organizacja.