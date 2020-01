Jak zwykle narzekanie i nic więcej. Gość co w zeszłym sezonie był 2 najlepszym strzelcem serie a nie jest problemem Milanu. Problemem Milanu jest suso i inni "pomocnicy", piątek ma 4 bramki strzelone (3 z karnych) a i tak jest najlepszy pod tym względem w klubie. Napastnik żyje z podań a obecnie Messi, Ronaldo czy Mbappe czy RL9 by mieli ciężko. No ale jak Polak może szkalować Polaka to od razu podejmuje się wyzwania.