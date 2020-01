Ondrej Duda od soboty w Norwich City. Zostanie wypożyczony z Herthy. Legia na razie nie zarobi.

Były zawodnik Legii Warszawa, Ondrej Duda, jest o krok od przejścia do Norwich City. Pomocnik Herthy Berlin przejdzie w sobotę testy medyczne w Anglii. Po ich zaliczeniu zostanie wypożyczony do klubu Premier League do końca sezonu - dowiedział się Sport.pl. W takiej sytuacji wicemistrz Polski musi czekać aż do lata, aby ewentualnie zarobić na tym transferze.

