Łukasz Fabiański gra w lidze angielskiej już od 13 lat. Najpierw występował w Arsenalu, później w Swansea, a obecnie jest piłkarzem West Hamu United. Prestiżowy portal statystyczny "Whoscored.com" postanowił go docenić w wyjątkowy sposób.

Wielkie wyróżnienie dla Łukasza Fabiańskiego

34-letni bramkarz trafił do najlepszej jedenastki Premier League ostatnich 10 lat! "Fabian" uzyskał średnią notę 6,89 punktu i znalazł się w doborowym towarzystwie m.in. obok takich piłkarzy jak Sadio Mane, Eden Hazard, Sergio Aguero czy też Harry Kane.

Tak wygląda najlepsza jedenastka dekady w lidze angielskiej wg "Whoscored.com":

- David de Gea i Petr Cech mieliby miejsce w każdej drużynie ostatniej dekady, ale to Fabiański ma najlepszą notę. Polak przez całą dekadę był konsekwentny i utrzymywał wysoką formę. W tym czasie miał 737 interwencji i 58 razy zachował czyste konto - napisano w uzasadnieniu do wyboru Polaka do najlepszego zespołu ostatnich 10 lat w Premier League.

Podstawowym warunkiem do tego, aby znaleźć się w zestawieniu przygotowanym przez dziennikarzy portalu "Whoscored.com", było rozegranie minimum 175 meczów w Premier League od 1 stycznia 2010 roku.