Remis z Bournemouth (1:1), porażka z Chelsea (1:2) i wygrana z Manchesterem United (2:0) - to bilans Arsenalu po tym, jak drużynę przejął Mikel Arteta. Były asystent Pepa Guardioli bardzo szybko odmienił grę "Kanonierów", którzy z meczu na mecz prezentują się coraz lepiej. To jednak dopiero początek, bo Hiszpan swoją filozofię i plany dopiero ma zamiar wprowadzić w życie. Do tego potrzebuje jednak nowych zawodników.

REKLAMA

Krystian Bielik o kulisach odejścia z Arsenalu: Emery nie wiedział, jakiego ma piłkarza

Poznaliśmy pierwszy cel transferowy nowego trenera Arsenalu. Piłkarza chce też Jose Mourinho

Zdaniem brytyjskich mediów, jednym z nowych piłkarzy Arsenalu ma być Hakim Ziyech. Arteta bardzo chce sprowadzić pomocnika Ajaksu Amsterdam i wiele wskazuje na to, że uda się to zrobić. Matt Atherton z portalu express.co.uk uważa, że szefowie Ajaksu pozytywnie podchodzą do możliwych negocjacji z Arsenalem. Pozytywnie, czyli zupełnie inaczej niż do ewentualnych rozmów z Tottenhamem. Lokalny rywal "Kanonierów" także interesuje się 26-letnim piłkarzem, ponieważ Jose Mourinho rozgląda się za następcą Christiana Eriksena (Duńczyk po zakończeniu sezonu prawdopodobnie opuści zespół "Kogutów").

Wspomniany serwis zdradził, że przedstawiciele Ajaksu zdradzili już Arsenalowi swoje oczekiwania finansowe. Mówi się, że Marokańczyk urodzony w Holandii może kosztować nawet 50 mln euro.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE