marqin godzinę temu Oceniono 1 raz -1

tylko po co komu Pogba, zwłaszcza za tak ogromne pieniądze?

Marudzi na swój klub, co chwilę kontuzjowany, a jak gra to bez rewelacji.

ManU powinien sprzedaż Pogbę latem, im dalej tym trudniej będzie znaleźć jelenia który wyłozy taką kasę za grajka.