Luis Nani trafił do Manchester United w 2007 roku. Z angielskim klubem wywalczył m.in. 4 mistrzostwa Anglii oraz puchar Ligi Mistrzów (sezon 2007/2008). W wywiadzie udzielonym dziennikowi "Tribuna Expresso" portugalski skrzydłowy, grający obecnie w Orlando City, zdradził nieco tajemnic szatni zarządzanej przed laty przez legendarnego sir Alexa Fergusona.

REKLAMA

Klich: Nie ma lepszej ligi niż Premier League. Chciałbym tam zagrać

Nani o tajemnicach szatni Manchesteru United i metodach sir Alexa Fergusona. "Mogliśmy przyjść na trening pijani"

- Nigdy nie wpadłem w żadne tarapaty. Spędzałem noce na mieście, gdy wiedziałem, że następnego dnia mam wolne od treningów. Bawiłem się też oczywiście, gdy nadarzały się specjalne okazje - święta Bożego Narodzenia czy Nowy Rok. Nie ukrywam, że lubiłem się bawić, jednak teraz, chcąc grać na możliwie najwyższym poziomie, ograniczyłem nocne wyjścia - zdradził Nani.

Nani wyjawił też, że choć Ferguson znany był z twardej ręki wobec swoich piłkarzy, to w pewnych momentach atmosfera w drużynie ulegała wyraźnemu rozluźnieniu. - W Nowy Rok mogliśmy nawet przyjść na trening pijani, a trener się tym nie przejmował. Sir Alex Ferguson wiedział, jak radzić sobie z piłkarzami i potrafił w takich momentach powiedzieć "to jest specjalny dzień i nie będę stawiał zakazów". Graliśmy mecze niemal przez cały rok. Co moglibyśmy zrobić, gdyby któregoś dnia Wes Brown [były obrońca MU - red.] się upił? To sprawia przecież, że czujesz się szczęśliwy i zrelaksowany. To inna forma treningu - żartował 33-latek.

Sir Alex Ferguson był szkoleniowcem Manchesteru United w latach 1986-2013. Prowadzony przez niego klub zdobył kilkadziesiąt trofeów, w tym 13 tytułów mistrzowskich, 5 pucharów Anglii oraz 2 puchary Ligi Mistrzów.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE