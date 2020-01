Odważne plany transferowe Manchesteru United. Chcą osłabić wicelidera Premier League

Kontuzja Scotta McTominaya, niepewność co do przyszłości Paula Pogby oraz fatalna forma Jessego Lingarda sprawiły, że Ole Gunnar Solskjaer chciałby już zimą sprowadzić środowkowego pomocnika. Jak sugerują dziennikarze "The Independent" do Manchesteru United mogą trafić: James Maddison z Leicester City lub Jack Grealish z Aston Villi. Okno transferowe w Anglii potrwa do 31 stycznia.

Fot. Manu Fernandez / AP Photo

