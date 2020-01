Joao Cancelo latem przeniósł się z Juventusu do Manchesteru City. Kibice "Starej Damy" byli niepogodzeni, bo Portugalczyk dawał dużo jakości w ataku mistrzów Włoch. Cancelo w Manchesterze radzi sobie średnio. Co prawda w Lidze Mistrzów wystąpił we wszystkich sześciu spotkaniach grupowych "Obywateli", ale już w Premier League tylko w 7 na 21 rozegranych kolejek. Jego przyszłość na Etihad jest niepewna. Możliwe, że Portugalczyk opuści Manchester już po pół roku.

Guardiola daje Cancelo wolną rękę

- To zależy od niego. Musi zdecydować, czy chce zostać tutaj z nami, czy nie - powiedział Pep Guardiola na konferencji prasowej po środowym zwycięstwie nad Evertonem 2:1. - To coś, o czym sam musi zadecydować. Jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy robić co chcemy - dodał Hiszpan.

Cancelo może już po pół roku od przenosin z Juventusu. Zainteresowany jest nim od dawna Bayern Monachium.