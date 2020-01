Przez ostatnie miesiące Paul Pogba zmagał się z kontuzją palca. Pomocnik Manchesteru United powrócił do gry pod koniec grudnia, w meczach Watfordem (0:2) i Newcastle United (4:1). W spotkaniu ze "Srokami" 26-latek rozegrał jedynie 45 minut, zastępując na boisku Scotta McTominaya. W dwóch ostatnich meczach "Czerwonych Diabłów" przeciw Burnley (2:0) i Arsenalowi (0:2) Pogba nie pojawił się już w kadrze meczowej.

Paul Pogba kontuzjowany. Przez urazy Francuz stracił już połowę sezonu

Jak się okazało, Francuz doznał kolejnej kontuzji, o czym poinformował trener Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer. - Paul nabawił się urazu kostki i prawdopodobnie będzie musiał poddać się operacji. Po wstępnych badaniach wiemy, że nie jest to nic poważnego, jednak trzeba zająć się tym od razu. Paul będzie poza grą przez około 3-4 tygodnie. To dla nas wielka strata. Zwłaszcza, że inny pomocnik - Scott McTominay - będzie poza kadrą przez najbliższe miesiące - powiedział norweski szkoleniowiec w rozmowie z klubowymi mediami.

Solskjaer wyraził też nadzieję, że po zakończeniu zimowego okna transferowego, które wystartowało w Anglii 1 stycznia, Pogba wciąż będzie piłkarzem United. Nie brakuje głosów, że notoryczne kontuzje to część planu, który piłkarz realizuje wraz ze swoim agentem Mino Raiolą. Planu obliczonego na jak najszybsze odejście z Old Trafford. Nie jest tajemnicą, że mistrzem świata interesują się Real Madryt oraz Juventus.

W ostatnim czasie Raiola zdecydowanie zaostrzył kurs. W rozmowie z dziennikiem "La Repubblica" Włoch zapewnił co prawda, że jego klient pozostanie - przynajmniej do lata - w Premier League, ale jednocześnie nie omieszkał skrytykować sytuacji panującej w angielskim klubie. - Dziś nikogo bym nie ściągnął do Manchesteru United. Oni zrujnowaliby kariery takim piłkarzom jak Maradona, Pele czy Maldini. A Pogba? On potrzebuje drużyn takiej jak Juventus, gdy zaczynał w nim grać - stwierdził Raiola.

