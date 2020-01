Mino Raiola zaskoczył w rozmowie z "La Repubblica". Zapewnił, że Paul Pogba nie zamierza opuścić Manchesteru United w trakcie zimowego okienka transferowego, gdyż bardzo szanuje "Czerwone Diabły". Z drugiej jednak strony, krytycznie ocenił sytuację panującą w klubie w ostatnich kilku miesiącach.

Raiola podkreśla, że nie poleciłby obecnie nikomu transferu do Manchesteru United. - Dziś nikogo bym nie ściągnął do Manchesteru United. Oni zrujnowaliby kariery takim piłkarzom jak Maradona, Pele czy Maldini. A Pogba? On potrzebuje drużyn takiej jak Juventus, gdy zaczynał w nim grać - podkreślił. Tym bardziej zaskakujący może być fakt, że 52-latek negocjował pozyskanie przez "Czerwone Diabły" Erlinga Haalanda, jedno z największych objawień zakończonego roku. 19-latek zdecydował się jednak na transfer do Borussii Dortmund.

Agent m.in. Paula Pogby ocenił także transfer Zlatana Ibrahimovicia do Milanu. - Zlatan wrócił do Milanu, aby dobrze się bawić i dostarczyć światu rozrywki. Nie mogłem pozwolić, by jego występy w Los Angeles były jego ostatnim etapem kariery. Te sześć miesięcy mają być dla niego jak ostatnia trasa Queen. To musiało się stać właśnie na San Siro - powiedział Raiola.