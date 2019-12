1 stycznia transmitowanych będzie aż sześć meczów: Brighton - Chelsea, Southampton - Tottenham, Newcastle - Leicester, Manchester City - Everton, West Ham - Bournemouth, Arsenal - Manchester United. Otwarte okno potrwa do północy.

Konkurs dla kibiców

Dodatkowo CANAL+ przygotował dla wszystkich pasjonatów sportu konkurs, w którym będzie można wygrać specjalny roczny dostęp do serwisu online z kanałami sportowymi i filmowymi nadawanymi przez organizatora konkursu (ITI Neovision S.A.). Nagroda jest wyjątkowa, pozwoli zwycięzcy bezpłatnie i przez rok oglądać wszystkie transmisje sportowe CANAL+ na żywo, a do tego filmy i telewizję, zarówno na desktopie, jak i na urządzeniach mobilnych. Zabawa potrwa przez cały dzień, 1 stycznia, aż do północy. Szczegóły na Facebooku Canal+.

Plan transmisji Premier League na środę, 1 stycznia: