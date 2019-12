Paul Pogba jest zawodnikiem Manchesteru United od 2016 roku i nie było okna transferowego, podczas którego nie pojawiałaby się spekulacje na temat jego odejścia z Old Trafford. Francuzem interesują się Juventus i Real Madryt. Trener "Królewskich" Zinedine Zidane od dawna jest fanem jego talentu i chciałby sprowadzić go na Santiago Bernabeu.

Starcia Real - Barcelona mają nowego rywala?

Pogba zostanie w Manchesterze?

Czy Pogba może odejść zimą z Manchesteru? Na ten temat wypowiedział się jego agent, Mino Raiola. - Pogba nie odejdzie. On zawsze szanował Manchester United, a Manchester United szanował Paula - stwierdził słynny agent.

Hiszpańskie media informowały ostatnio, że Paul Pogba nie jest już kontuzjowany, ale nie chce wrócić na boisko i w ten sposób już zimą wymusić transfer do Realu. Manchester miał to ukrywać, by uniknąć skandalu. - Nasze relacje z Manchesterem United są dobre. Paul borykał się z kontuzją, ale teraz idzie ku lepszemu - przekonuje Raiola.