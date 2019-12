Unai Emery równo miesiąc temu został zwolniony z Arsenalu po porażce z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Europy. Na Emirates pracował od maja 2018 roku. W sezonie 2018/2019 zajął 5. miejsce w Premier League, a w finale Ligi Europy jego zespół przegrał z Chelsea 1:4. Zostawił Arsenal na ósmym miejscu w tabeli, z aż 19 punktami straty do lidera. Zespół był rozbity, zawodnicy wyglądali na niezaangażowanych, a Hiszpan nie bardzo miał pomysł jak do nich dotrzeć. Dosyć mieli go kibice i - jak donosił Daily Mail - piłkarze, którym nie odpowiadały jego bardzo długie odprawy i dziwne wybory taktyczne i personalne.

Nowy kontrakt w nagrodę za dobry sezon

Hiszpan się z tym nie zgadza i twierdzi, że w Arsenalu wykonał dobrą robotę, a władze były z niego zadowolone. - Czasami byliśmy świetną drużyną. Przede wszystkim byliśmy jednak zespołem, który był skuteczny i konkurencyjny. Zespołem, o którym mówiło się w kategoriach tłumaczenia tego, czemu Arsenal mnie zatrudnił - powiedział BBC. - Szukaliśmy sposobu, w jakim moglibyśmy wspólnie się rozwijać. Doszliśmy nawet do momentu, w którym zaoferowali mi nowy kontrakt. Byłem bardzo zadowolony z tego, jak nasz szło. Nauczyliśmy się być zespołem. Musieliśmy zrobić tylko ostatni krok, a ja miałem wrażenie, że osiągnięcia z tamtego sezonu były cenione - stwierdził.

Dlaczego Krystian Bielik odszedł z Arsenalu? Głównie przez Emeryego

Emery zdradził też, że po zakończeniu poprzedniego sezonu, szefowie proponowali mu podpisanie nowego kontraktu.

Po jego zwolnieniu wyniki zespołu nie są lepsze. Ani zatrudniony tymczasowo Fredrik Ljungberg, ani przyszłościowy Mikel Arteta na razie nie poprawili gry zespołu. Arsenal nie wygrał żadnego z ostatnich pięciu meczów i spadł na dziesiąte miejsce w tabeli Premier League. Następny mecz zagra w Nowy Rok. Rywalem będzie Manchester United.