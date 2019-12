W sobotnim meczu West Hamu od pierwszej minuty zagrał Łukasz Fabiański. Polak najpierw w 9. minucie sprokurował rzut karny, za co otrzymał żółtą kartkę, by chwilę później obronić strzał Demaraya Gray'a z 11. metra. Tak dobra dyspozycja polskiego bramkarza nie przyniosła jednak punktów jego drużynie. Leicester wygrało 2:1 po bramkach Iheanacho oraz Gray'a. Odpowiedzieć zdołał tuż przed przerwą Fornals, ale to nie wystarczyło, by zatrzymać wicelidera Premier League.

Łukasz Fabiański o piłkarzach traktowanych jak produkty:

Tuż po meczu władze klubu podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z Manuelem Pellegrinim, o czym poinformował "Sky Sports News". - West Ham United potwierdza, że Manuel Pellegrini zakończył pracę w klubie. Wszyscy w West Ham United chcieliby podziękowali Manuelowi za jego pracę przez ostatnie 18 miesięcy - napisano w oficjalnym oświadczeniu.

Moyes odbuduje West Ham?

W niedzielę angielski klub poinformował, że nowym trenerem "Młotów" został David Moyes. Szkot wraca do trenowania West Hamu. Prowadził ten zespół w sezonie 2017/2018. Wcześniej był m.in. szkoleniowcem Manchesteru United. Na Old Trafford przyszedł jako następca sir Alexa Fergusona, ale nie sprostał zadaniu.

West Ham jest po 20 kolejkach na 17. miejscu w tabeli Premier League. Moyes będzie mógł zadebiutować już w środę, 1 stycznia. Tego dnia West Ham zagra u siebie z Bournemouth.