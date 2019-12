Dwa gole Raheema Sterlinga nie wystarczyły Manchesterowi City do tego, by w meczu 19. kolejki Premier League pokonać na wyjeździe Wolverhampton. Gospodarze co prawda przegrywali już 0:2, ale zdołali odwrócić losy spotkania, a bramki Adamy Traore, Raula Jimeneza i Matta Doherty'ego sprawiły, że to oni cieszyli się z trzech punktów.

REKLAMA

Klich: Nie ma lepszej ligi niż Premier League. Chciałbym tam zagrać

Pep Guardiola skomentował próbę dogonienia Liverpoolu. "Jeśli to zrobimy, w ogóle nie będzie nas w Europie"

Po piątkowej porażce strata Manchesteru City do pierwszego w tabeli Liverpoolu nadal wynosi 14 pkt., ale już w niedzielę może wzrosnąć do 17 pkt. "The Reds" dopiero rozegrają swój mecz 19. kolejki Premier League, w której także zmierzą się z Wolverhampton. - Myślenie o Liverpoolu jest nierealistyczne, skupiamy się na tym, by dogonić Leicester ["Lisy" są drugie w tabeli i o punkt wyprzedzają Manchester City - red.] - powiedział po piątkowym meczu Pep Guardiola.

Jednocześnie trener "The Citizens" przestrzegł swoich piłkarzy przed odpuszczeniem walki w lidze i całkowitym skupieniu się na Lidze Mistrzów. - Nie możemy ustalać priorytetów. Jeśli to zrobimy, to w ogóle nie będzie nas w Europie w przyszłym sezonie. Nigdy nie stawiam jednych rozgrywek nad drugimi - przyznał 48-latek.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE