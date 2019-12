Była 31. minuta meczu na Stamford Bridge, gdy Kepę Arrizabalagę ładnym strzałem pokonał Michael Obafemi. Chelsea, po bardzo słabej pierwszej połowie, przegrywała 0:1 z Southampton, które przed tą kolejką miało tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

REKLAMA

Chociaż w przerwie Frank Lampard dokonał jednej roszady personalnej i zmiany ustawienia, to w grze Chelsea zmieniło się niewiele. Chociaż Mason Mount wniósł ożywienie do poczynań ofensywnych drużyny, to zagrożenia pod bramką Southampton wciąż nie było.

Tego niewiele robili też goście, jednak w czwartek pokazali Chelsea jak skutecznie wyprowadza się ataki. W 73. minucie, po podaniu Stuarta Armstronga, drugą bramkę dla Southampton zdobył Nathan Redmond. Cały mecz w zespole gości rozegrał Jan Bednarek.

Dla Chelsea to już piąta porażka w siedmiu ostatnich meczach w Premier League. Wcześniej londyńczycy przegrywali z Manchesterem City (1:2), West Hamem United (0:1), Evertonem (1:3) oraz Bournemouth (0:1). Poza niedzielną wygraną z Tottenhamem, zespołowi Lamparda w ostatnich tygodniach udało się ograć tylko Aston Villę.

Zwycięski debiut Ancelottiego

W innym czwartkowym meczu Tottenham pokonał Brighton 2:1. Chociaż gospodarze przegrywali do przerwy 0:1 po golu Adama Webstera, to trzy punkty dały im trafienia Harry'ego Kane'a i Dele Allego.

W czwartek mieliśmy też dwa debiuty na ławkach szkoleniowych. Arsenal prowadzony przez Mikela Artetę zremisował 1:1 z Bournemouth, a Everton, który niedawno objął Carlo Ancelotti, pokonał 1:0 Burnley. Zwycięską bramkę dla zespołu z Liverpoolu zdobył Dominic Calvert-Lewin.

Na prowadzeniu w Premier League jest Liverpool, który zgromadził 49 punktów i o 10 "oczek" wyprzedza Leicester City. Obie drużyny zagrają ze sobą w czwartek o 21:00. Trzeci jest Manchester City (38 pkt), czwarta Chelsea (32 pkt), a piąty Tottenham (29 pkt).

Wyniki czwartkowych meczów Premier League: