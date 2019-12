Był 28 października 1998 roku, gdy debiut w Chelsea zaliczał John Terry. Późniejszy kapitan klubu oraz reprezentacji Anglii zmienił pod koniec spotkania Dana Petrescu (późniejszego trenera Wisły Kraków). Decyzja Gianluki Viallego rozwścieczyła rumuńskiego piłkarza, który natychmiastowo udał się do szatni.

REKLAMA

Skąd taka reakcja Petrescu? Jak się okazało, była ona spowodowana jego indywidualnym problemem z Terrym. - Dla mnie był słabym piłkarzem. Może nie byłem jeszcze trenerem i nie potrafiłem ocenić jego potencjału, ale już w tamtych czasach miałem dobre oko do zawodników - powiedział Rumun.

- Kiedy po raz pierwszy pojawił się na treningu pierwszej drużyny, powiedziałem mu, że nigdy nie zostanie klasowym piłkarzem. Pytałem chłopaków: "kto to w ogóle jest, co on tu robi?" Był beznadziejny.

Zachowanie Rumuna nie spodobało się nastoletniemu wówczas Terry'emu. - Pobiliśmy się po pierwszym treningu. Było naprawdę ostro. Wygrał, ale spójrzcie jak duży był już wtedy - uśmiechał się Petrescu.

Dan Petrescu bił się z Johnem Terrym

Po latach tę sytuację na łamach Chelsea TV wspominał też Terry. - Starałem się nie reagować na jego słowne zaczepki. Na tamtym treningu ostro go jednak zaatakowałem w walce o piłkę. Nie spodobało mu się to. Gdy wracałem pod własną bramkę, kopnął mnie w plecy - powiedział Anglik.

- Na boisku nie doszło do niczego, bo rozdzielił nas Dennis Wise. Złapał go za gardło i wykrzyczał, że jeśli jeszcze raz mi to zrobi, to on zrobi porządek z nim. Wise wprowadzał mnie do drużyny. Chociaż czyściłem jego buty, to zawsze mogłem liczyć na jego pomoc i wsparcie - dodał Terry.

Petrescu pracował w Wiśle Kraków od grudnia 2005 roku do września 2006 roku. Obecnie Rumun jest trenerem CFR Cluj. Terry spędził w Chelsea 22 lata, rozgrywając w jej barwach 717 meczów. Z klubem ze Stamford Bridge wygrał m.in. Ligę Mistrzów i Ligę Europy oraz pięciokrotnie wywalczył tytuł mistrza Anglii. Karierę zakończył w 2018 roku po sezonie spędzonym w Aston Villi. To właśnie tam Terry pracuje teraz w roli asystenta pierwszego trenera.