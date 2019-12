W Anglii grają już dzisiaj! Można sobie zarobić:

Manchester City 27 grudnia zagra na wyjeździe z Wolverhampton, a już 29 grudnia zmierzy się u siebie Sheffield United. Pep Guardiola, szkoleniowiec City, napisał list do władz Premier League, w którym skarży się na napięty terminarz rozgrywek. Hiszpan zarzuca, że piłkarze są przemęczeni. Za nami 18 kolejek, a City traci 11 punktów do Liverpoolu, który rozegrał mecz mniej. Ale nie tylko Guardiola narzeka na kalendarz. Juergen Klopp, trener The Reds, również ma wiele zastrzeżeń. Szczególnie do okresu świąteczno-noworocznego. Większość czołowych lig zawiesza rozgrywki na ten okres. Rok temu Serie A - wzorem Premier League - również rozgrywała mecze na przełomie grudnia i stycznia, ale w tym sezonie Włosi już zrezygnowali z tego pomysłu.

REKLAMA

- Nikt nie ma problemu z graniem w Boxing Day, ale mecze 27, a potem 29 grudnia to przestępstwo. My w tym roku mamy wręcz wakacje, bo gramy 26 i 29. Rozumiem tych, którzy mówią, że tak nie powinno być. Oni nie narzekają, tylko mówią jak jest. Nie byłoby problemem, gdyby więcej drużyn grało 26 i 29. Możemy mówić co chcemy, ale nikt nas nie słucha. Każdego roku sytuacja wygląda tak samo, mecze co dwa dni. To sprawia, że z naukowego punktu widzenia nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ponieważ ludzkie ciało potrzebuje określonego czasu, żeby się zregenerować. Ale my całkowicie to ignorujemy - powiedział Jurgen Klopp na konferencji prasowej przed meczem Liverpoolu z Leicester.